Bologna Juve 0-1 LIVE | espulso Heggem per fallo da ultimo uomo su Openda

Segui in tempo reale la sfida tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. Un match intenso con un episodio chiave che vede l'espulsione di Heggem. Ecco tutto quello che c'è da sapere su risultato, moviola, tabellino e cronaca del confronto.

Bologna Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 15ª giornata di Serie A 202526. La Juve affronta un altro crocevia importante della sua stagione contro il Bologna allo Stadio Dall'Ara. Un match che serve ai bianconeri per riprendere la marcia dopo il ko di Napoli e avvicinarsi al quarto posto in classifica. Bologna Juve 0-1: sintesi e moviola. 65? DOPPIO CAMBIO BOLOGNA – Fuori Ferguson e Dallinga, dentro Sulemana e Castro 64? GOL DELLA JUVENTUS!! – Dagli sviluppi di un calcio d'angolo i bianconeri giocano lo schema: palla che arriva a Yildiz nei pressi della bandierina poi tocco in mezzo che termina precisa sulla testa di Cabal che appoggia in porta indisturbato.

Bologna 0-1 Juventus | Dybala trascina la Signora, il Bologna lotta ma cade | Serie A

