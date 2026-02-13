Il centrodestra sulla nomina scrutatori | Applichiamo la legge i risultati del sorteggio sono sotto gli occhi di tutti

Il centrodestra attacca la nomina degli scrutatori e insiste: “Applichiamo la legge, i risultati del sorteggio sono sotto gli occhi di tutti”. A Pescara, circa 14mila elettori sono chiamati a tornare alle urne perché il meccanismo del sorteggio, previsto dalla normativa, ha causato errori nella composizione delle liste. La polemica nasce dal fatto che la legge stabilisce che sia la commissione elettorale a scegliere gli scrutatori, ma in questa occasione il metodo del sorteggio ha portato a complicazioni che ora si devono risolvere con un nuovo voto.

Per i tre esponenti di maggioranza ora di nuovo in corsa per le elezioni dell'8 e del 9 marzo Marcello Antonelli (FI), Massimo Pastore (FdI) e Patrizia Martelli (FI), basterebbe questo a spazzare via le polemiche sollevate dal candidato sindaco Domenico Pettinari che ha annunciato che alla commissione elettorale non parteciperà perché, per lui, nella discrezionalità della scelta dei 92 scrutatori, non vi sarebbe trasparenza. Non è così, replicano Antonelli, Pastore e Martelli, ma esattamente il contrario. "Il Comune di Pescara applica la legge dello Stato, sulla nomina degli scrutatori, esattamente come fanno tutti gli altri Comuni d'Italia e come fa la corte d'appello per la nomina dei presidenti di seggio", spiegano.