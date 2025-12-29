Quando Pippo Baudo disse | Voglio essere l'amante segreto di Signorini La frase del 2009 torna virale
Nel 2009, Pippo Baudo fece una dichiarazione sorprendente durante una puntata di Domenica In, affermando:
Pippo Baudo nel 2009 a Domenica In: "Voglio diventare donna e essere l'amante segreto di Alfonso Signorini". La frase detta a Checco Zalone torna virale sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vittoria Belvedere in lacrime per Pippo Baudo: "Non l'ho salutato per l'ultima volta, mi è dispiaciuto"
Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: "Per me c'è ancora, resterà mio marito per sempre"
Pippo Baudo, Laura Pausini in lacrime: «Ha regalato un sogno alla mia famiglia». Da Morandi a Giorgia e i Jalisse, anche la musica in lutto; «Pippo resterà mio marito per sempre»: il lutto, la gelosia e l’amore infinito di Katia Ricciarelli per Baudo; Paolo Panino Panigada ci manca tantissimo. Fece conoscere i Tortelli Cremaschi a Elio e le storie tese. Stasera verrà ricordato al Bar Parco.
Pippo Baudo, Dina Minna diffida Katia Ricciarelli: «Era lui che non voleva più vederti». Scontro sull'eredità - La storica segretaria di Pippo Baudo, Dina Minna, ha inviato una diffida legale a Katia Ricciarelli dopo le dichiarazioni della soprano sugli appartamenti che il conduttore le avrebbe intestato.
Mara Venier "scarica" Katia Ricciarelli: «Le voglio bene ma ha sbagliato. Pippo Baudo aveva rapporti con chi voleva averli». Salta l'ospitata a Domenica In - La nuova stagione di Domenica In partirà il 21 settembre con una puntata speciale dedicata a Pippo Baudo, ma non mancano già le polemiche.
Da Pippo Baudo a Ornella Vanoni, da Oliviero Toscani a Eleonora Giorgi, da David Lynch a Diane Keaton - facebook.com facebook
