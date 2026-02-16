Perché la finale di Flora Tabanelli è in ritardo | c’è il rischio cancellazione!

La finale del Big Air femminile, disciplina dello sci freestyle protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano 2026, sarebbe dovuta incominciare alle ore 19.30 di lunedì 16 febbraio, ma la competizione è in ritardo a causa delle avverse condizioni meteo. A Livigno (in provincia di Sondrio), si è abbattuta una fortissima nevicata: una vera e propria tormenta accompagnata dal vento, che impedisce di iniziare l’atto conclusivo in condizioni di totale sicurezza, considerando anche le grandi altezze che le atlete devono sostenere. Gli addetti alla pista stanno spalando la neve, ma la situazione non è delle più semplici e c’è il serio rischio che la gara venga cancellata per la giornata odierna, venendo rimandata ai prossimi giorni (il programma dello sci freestyle ai Giochi è molto fitto, ma si può indubbiamente trovare uno spazio entro domenica 22 febbraio, giorno di chiusura della rassegna a cinque cerchi). 🔗 Leggi su Oasport.it

Flora Tabanelli ha conquistato la qualificazione alla finale olimpica del big air a Livigno, dopo aver superato le eliminatorie nonostante non si sentisse al massimo.

Flora Tabanelli ha superato un grave infortunio per assicurarsi un posto in finale nel big air a Livigno, dove ha ottenuto una qualificazione sorprendente.

LA DIRETTA OLIMPICA / Arianna Fontana perde la short track: “L’atleta cinese Gong Li mi ha sportellato”. Restano le gare di Flora Tabanelli nel big air di freestyle e la coppia Conti-Macii nel pattinaggio di figura - facebook.com facebook

Ancora piacevolmente scossi per la domenica di #MilanoCortina2026 che ci ha regalato quattro medaglie azzurre Oggi non è il giorno giusto per rifiatare. Questo lunedì, in azione Arianna Fontana, Flora Tabanelli, Pietro Sighel, il pattinaggio di figura… x.com