flora il ritorno la tabanelli si qualifica alla finale olimpica del big air

Flora Tabanelli ha conquistato la qualificazione alla finale olimpica del big air a Livigno, dopo aver superato le eliminatorie nonostante non si sentisse al massimo. La sciatrice ha affrontato le prove con determinazione, dimostrando di essere in forma e pronta a dare il meglio in vista della gara decisiva.

Livigno, 14 febbraio 2026 – Flora è tornata e si giocherà le sue carte «fino in fondo, anche se non sono al cento per cento». Stasera ha infatti passato le qualifiche, e lunedì nella finale olimpica del freeski big air, Flora Tabanelli potrà continuare col suo sogno, quello che sembrava essersi spezzato il 6 novembre scorso con la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro accorsa in allenamento. Ma che con un recupero miracoloso la Tabanelli ha saputo tenere vivo fino ai Giochi, fino a stasera e poi fino a lunedì. Col brivido di dover dare il massimo nella terza 'run', Flora Tabanelli, campionessa mondiale in carica del freeski big air è riuscita a passare le qualificazioni della specialità di cui è stata regina incontrastata lo scorso anno, e sulla rampa lombarda gareggerà per le medaglie appunto il 16 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina Miro Tabanelli si ferma in qualifica nello slopestyle agli Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

