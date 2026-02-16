Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale? C’entra il dibattito politico

Bologna, 16 febbraio 2026 – “La città più disgustosa d’Italia”, corredata da foto di clochard, mozziconi di sigarette in terra e di portici anneriti. Cartoline da Bologna non proprio da ricordare quelle postate sui social dall’influencer polacca Karosolotravel, qualche tempo fa in visita sotto le Torri, e tornato di grande attualità in tempi in cui il dibattito politico in vista delle prossime Comunali si infiamma facilmente. Tanto che anche i candidati civici Alberto Forchielli e Giovanni Favia lo hanno rilanciato nelle ultime ore. Il video diventato virale . Fra un post e l’altro immortalando tortellini fritti da passeggio e caffè, due torri e altri super classici di ogni turista in centro storico, l’influencer aveva diffuso anche un video, diventato ora virale, di alcune scene di degrado sotto i portici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scuola di Botte. . Bologna, pieno centro. Mi sono portato nei luoghi più difficili della città, dove il consumo di stupefacenti è solo la punta dell'iceberg. Qui la microcriminalità dettata dalla dipendenza tiene in ostaggio i residenti. Una realtà fatta di: Degrado estre - facebook.com facebook