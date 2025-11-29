Meloni entra in campagna elettorale sul referendum | Se volete migliorare la giustizia votate Sì
L'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea nazionale di Noi moderati è stata l'occasione per la presidente del Consiglio di rivendicare due riforme: quella del premierato, ancora in lavorazione, e quella della giustizia, su cui si terrà un referendum nel 2026. In toni da piena campagna elettorale, Meloni ha chiesto: "Fatevi questa domanda: la giustizia in Italia funziona bene?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Finanziaria: Pensioni https://www.corrierepl.it/2025/11/26/finanziaria-pensioni/ Finanziaria: sulle Pensioni si gioca la credibilità del Governo Meloni! di Gregorio Scribano La manovra finanziaria entra nella sua settimana più delicata, quella in cui la polit Del 26 - facebook.com Vai su Facebook
Il Governo Meloni persegue una linea chiara sull’immigrazione: entra solo chi vuole e può integrarsi, si combatte con fermezza il traffico di esseri umani. No alla politica delle ‘porte aperte’ della sinistra: sì a sicurezza, legalità e ingressi regolari per chi viene a l Vai su X
Meloni entra in campagna elettorale sul referendum: “Se volete migliorare la giustizia votate Sì” - L'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea nazionale di Noi moderati è stata l'occasione per la presidente del Consiglio di rivendicare due riforme ... Si legge su fanpage.it
Elezioni regionali, David Parenzo entra in studio saltellando ma qualcosa va storto: "C'ho il fiatone, ho fatto troppi salti..." - David Parenzo: "Siccome la campagna elettorale si era conclusa con il salto di Giorgia Meloni, entro con il mio non proprio atletico saltino. Segnala la7.it
Regionali in Campania, Roberto Fico: «Se battiamo Cirelli superiamo anche Meloni: noi non tradiremo il Sud» - «Se vinceremo lunedì, e vinceremo, non batteremo solo Edmondo Cirielli. Si legge su ilmattino.it