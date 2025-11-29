Meloni entra in campagna elettorale sul referendum | Se volete migliorare la giustizia votate Sì

L'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea nazionale di Noi moderati è stata l'occasione per la presidente del Consiglio di rivendicare due riforme: quella del premierato, ancora in lavorazione, e quella della giustizia, su cui si terrà un referendum nel 2026. In toni da piena campagna elettorale, Meloni ha chiesto: "Fatevi questa domanda: la giustizia in Italia funziona bene?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

