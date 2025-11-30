“Il successo del corridoio Imec potrebbe essere trasformativo, approfondendo la connettività tra l’Europa e altre regioni.” Con questa valutazione, Rachel Rizzo, Senior Fellow dell’Atlantic Council, colloca l’India-Middle East-Europe Economic Corridor tra i progetti più strategici della fase geopolitica attuale, soprattutto per quei Paesi europei che intendono diversificare catene del valore, rotte commerciali e alleanze politiche. Proprio questa cornice analitica, tratta da Overviews (la rubrica di approfondimento di Decode39 curata da Valbona Zeneli), aiuta a leggere ciò che sta accadendo in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Imec è un asset per la politica estera italiana. Rizzo (Atlantic Council) spiega perché