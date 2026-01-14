Dl Ucraina ‘nodo’ politica estera | opposizioni ancora in ordine sparso
Il dibattito sul dl Ucraina rappresenta un punto critico nella politica estera italiana. Mentre la maggioranza cerca di mantenere un equilibrio sulla questione militare, le opposizioni si presentano divise e senza un fronte unito. La discussione di domani, incentrata sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, evidenzia le tensioni e le diverse posizioni che caratterizzano il panorama politico italiano su questo tema.
Roma, 14 gen. (askanews) – Mentre la maggioranza si affida agli equilibrismi sulla parola ‘militari’, le opposizioni si presentano per l’ennesima volta in ordine sparso al voto di domani sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul dl Ucraina. Un ‘nodo’, quello delle diverse posizioni sulla politica estera dei gruppi di minoranza, che oggi si è ‘arricchito’ di un altro tassello quando in Senato è stata approvata in Commissione una risoluzione bipartisan sull’Iran su cui i Cinque Stelle si sono astenuti. Dunque sul decreto armi all’Ucraina, Pd, M5S, Avs, Iv, Azione, +Europa presenteranno ciascun gruppo un proprio testo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
