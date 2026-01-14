Dl Ucraina ‘nodo’ politica estera | opposizioni ancora in ordine sparso

Il dibattito sul dl Ucraina rappresenta un punto critico nella politica estera italiana. Mentre la maggioranza cerca di mantenere un equilibrio sulla questione militare, le opposizioni si presentano divise e senza un fronte unito. La discussione di domani, incentrata sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, evidenzia le tensioni e le diverse posizioni che caratterizzano il panorama politico italiano su questo tema.

Meloni contro Vannacci: “Dl Ucraina avrà i voti ma stupisce che un generale sia contro” - "Ascolto tutte le valutazioni che arrivano dalla maggioranza, ho letto di qualcuno che auspicava che il dl ucraina non ottenesse i voti in Parlamento. repubblica.it

Ucraina, Meloni sta con Zelensky: il Cdm approva nuovi aiuti a Kiev. Ma rimane il nodo del referendum sulla Giustizia... - Il consiglio dei ministri ha approvato il dl Ucraina, che prevede "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle ... affaritaliani.it

L’ultimo Consiglio dei ministri del 2025, vede il governo Meloni dare un rapido via libera al testo del decreto che proroga per il 2026 gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari, principale nodo da sciogliere per il centrodestra. «È prorogata, fino al 31 dicembre facebook

