Perché Flora Tabanelli non ha vinto l’oro con l’ultimo salto? La regola delle due ‘famiglie’
Flora Tabanelli non ha vinto l’oro con il suo ultimo salto perché la giuria ha valutato il suo punteggio più basso rispetto a quello delle altre concorrenti. La regola delle due “famiglie” – ovvero i criteri di giudizio – ha influito sulla decisione finale, penalizzando l’atleta italiana. Durante la prova, il suo salto è stato giudicato meno stabile rispetto a quello delle avversarie, e questo ha fatto scendere il suo punteggio complessivo. La Tabanelli ha comunque portato a casa una medaglia di bronzo, ma il suo sogno di oro si è fermato prima del traguardo.
Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, regalando all’Italia il primo alloro a cinque cerchi nello sci freestyle. Fino a stasera il Bel Paese era stato sostanzialmente una comparsa ai piani altissimo dello sport che attualmente assegna il maggior numero di titoli ai Giochi, la 18enne emiliana ha sfatato un tabù ed è entrata definitivamente nella storia, a maggior ragione perché è salita sul podio con un ginocchio instabile dopo il brutto infortunio accusato a inizio novembre in seguito a una caduta in allenamento sulle nevi di Stubai. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli sbaglia il secondo salto, ora è spalle al muro
Flora Tabanelli ha sbagliato il secondo salto durante la gara di freestyle femminile a Bir Air, alle Olimpiadi, e ora si trova in una posizione difficile.
Perché la finale di Flora Tabanelli è in ritardo: c’è il rischio cancellazione!
Flora Tabanelli rischia di non partecipare alla finale di Big Air femminile perché l’evento è in ritardo, e le condizioni meteo sono peggiorate nel pomeriggio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Flora Tabanelli non tradisce le attese e vola in finale: rivivi le run e l'esultanza; Flora Tabanelli non farà lo slopestyle: all-in sul big air alle Olimpiadi?; Flora e Miro Tabanelli pronti a stupire a Milano Cortina 2026: a Livigno sono i giorni del big air • Sci acrobatico; Sci freestyle, giornata storta per i fratelli Tabanelli. Ma siamo pronti a riscattarci.
Perché la finale di Flora Tabanelli è in ritardo: sventato il rischio cancellazione! Il nuovo orario: assente una favoritaAGGIORNAMENTO ORE 20.30. L'inizio della finale del Big Air femminile è stata anticipata alle ore 20.45, sono fasi un po' concitate. --- AGGIORNAMENTO ORE ... oasport.it
Flora Tabanelli sfata il tabù: prima medaglia per l’Italia nel freestyle alle Olimpiadi! Le discipline ancora mancantiFlora Tabanelli ha chiuso in terza posizione la finale del Big Air ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, centrando un risultato dall'enorme ... oasport.it
IMMENSA FLORA TABANELLIIIIIIIIIII Cancellate i manuali di medicina e riscrivete subito le leggi dello sport, perché quello che ha fatto oggi Flora Tabanelli è un’impresa che trascende il semplice risultato agonistico, salire sul terzo gradino del podio - facebook.com facebook
ASSURDOOOOOOO Gareggiava con una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro… Ha conquistato la sua prima medaglia olimpica… La prima di sempre anche per il freestyle italiano… Giù il cappello per FLORA TABANELLI #Itali x.com