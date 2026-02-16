Perché Flora Tabanelli non ha vinto l’oro con l’ultimo salto? La regola delle due ‘famiglie’

Flora Tabanelli non ha vinto l’oro con il suo ultimo salto perché la giuria ha valutato il suo punteggio più basso rispetto a quello delle altre concorrenti. La regola delle due “famiglie” – ovvero i criteri di giudizio – ha influito sulla decisione finale, penalizzando l’atleta italiana. Durante la prova, il suo salto è stato giudicato meno stabile rispetto a quello delle avversarie, e questo ha fatto scendere il suo punteggio complessivo. La Tabanelli ha comunque portato a casa una medaglia di bronzo, ma il suo sogno di oro si è fermato prima del traguardo.

Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, regalando all'Italia il primo alloro a cinque cerchi nello sci freestyle. Fino a stasera il Bel Paese era stato sostanzialmente una comparsa ai piani altissimo dello sport che attualmente assegna il maggior numero di titoli ai Giochi, la 18enne emiliana ha sfatato un tabù ed è entrata definitivamente nella storia, a maggior ragione perché è salita sul podio con un ginocchio instabile dopo il brutto infortunio accusato a inizio novembre in seguito a una caduta in allenamento sulle nevi di Stubai.

Flora Tabanelli ha sbagliato il secondo salto durante la gara di freestyle femminile a Bir Air, alle Olimpiadi, e ora si trova in una posizione difficile.

Flora Tabanelli rischia di non partecipare alla finale di Big Air femminile perché l’evento è in ritardo, e le condizioni meteo sono peggiorate nel pomeriggio.

