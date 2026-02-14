LIVE Freestyle Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA | Flora Tabanelli sbaglia il secondo salto ora è spalle al muro

Flora Tabanelli ha sbagliato il secondo salto durante la gara di freestyle femminile a Bir Air, alle Olimpiadi, e ora si trova in una posizione difficile. La ginnasta italiana ha tentato di recuperare con un salto rischioso, ma è atterrata male, compromettendo la sua performance complessiva. Nel frattempo, la canadese ha superato le aspettative, arrivando con un salto leggermente in anticipo e ottenendo un punteggio di 82 punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.51 Arrivo un po’ in avanti per la canadese che comunque porta a casa il suo salto: 82.00 per lei, suo attuale totale 20.50 Ora è il momento della canadese Elena Gaskell 20.49 Chiude il suo trick la svizzera malgrado un salto non troppo tenuto: arrivano per lei 72.25 punti per 119.50 20.48 Si rimane in terra elvetica: è il momento di Anouk Andraska 20.47 Si riprende la svizzera dopo il salto falloso della prima run: 79.75 per lei, che è anche il suo attuale score totale. 20.46 Adesso l’elvetica Giulia Tanno 20.45 Ampia e stilosa l’ucraina: 75.75 per 155. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli sbaglia il secondo salto, ora è spalle al muro LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: il ritorno di Flora Tabanelli Flora Tabanelli torna a gareggiare nel big air femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver saltato le ultime competizioni a causa di un infortunio. LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: rientro convincente per Flora Tabanelli! Flora Tabanelli ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi con una performance convincente nel freestyle femminile, dopo aver superato un infortunio alla spalla. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: il ritorno di Flora Tabanelli; Ian Matteoli in finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, orario, quando gareggia, dove vedere in diretta tv e streaming · Snowboard Big air oggi; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Quando gareggia Tabanelli? Date, orari, programma gare e dove vederla. LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flora Tabanelli torna in gara dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di sci freestyle, specialità big ... oasport.it LIVE Freestyle, Big Air Mondiali 2025 in DIRETTA: STAGIONE PERFETTA! Flora Tabanelli campionessa del mondo!Per oggi è tutto: la nostra live termina qui. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo live. Buon fine settimana amici di OA Sport. 21.20 Sul fronte maschile sorprendente ultimo ... oasport.it LIVE Freestyle, Bir Air femminile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco le qualificazioni, attesa per Flora Tabanelli! - x.com La giornata si chiude con le qualificazioni del Big Air femminile e una lunga serie di prove di short track, dai quarti alle finali dei 1500 metri e alle qualificazioni dei 1000 metri facebook