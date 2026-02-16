Uno studio recente dell'Università di Stanford rivela che alcuni bambini trovano difficile la matematica. La causa sembra essere legata a fattori diversi dalla semplice capacità di capire i numeri, come dimostra l’osservazione di studenti con problemi di attenzione e memoria. Per esempio, alcuni bambini mostrano difficoltà nel seguire i passaggi di un problema matematico, anche se sanno calcolare.

Secondo un nuovo studio della Stanford University, le difficoltà in matematica potrebbero non dipendere solo dalla comprensione dei numeri. I bambini che faticano con i calcoli mostrano meno capacità di adattare il loro pensiero dopo aver commesso errori, un aspetto cruciale per l’apprendimento efficace. I ricercatori, guidati da Hyesang Chang, hanno sottoposto i bambini a semplici compiti di confronto numerico. In ogni prova, i partecipanti dovevano indicare quale delle due quantità fosse maggiore. Le quantità venivano presentate sia come numeri scritti (ad esempio 4 e 7) sia come gruppi di punti, richiedendo una stima visiva rapida. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Perché alcuni bambini hanno difficoltà con la matematica

Enrico Galiano affronta le sfide della figlia in matematica per sottolineare che il merito scolastico, secondo lui, è un’illusione.

