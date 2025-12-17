Galiano parla delle difficoltà della figlia in matematica e spiega perché il merito a scuola non esiste | C' è il vantaggio invisibile

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Galiano affronta le sfide della figlia in matematica per sottolineare che il merito scolastico, secondo lui, è un’illusione. Con sincerità, il docente e scrittore mette in discussione l’idea di una meritocrazia assoluta, evidenziando come fattori invisibili e privilegi spesso influenzino i risultati degli studenti. Un messaggio forte che invita a riflettere sulle vere dinamiche dell’educazione e sulle disparità che ancora persistono.

Immagine generica

Enrico Galiano ha scelto di parlare delle difficoltà della figlia in matematica per ribadire che, a suo avviso, «il merito a scuola non esiste». Nel post sui suoi canali social, diventato virale con più di 5800 "mi piace" e più di 1100 condivisioni, Enrico Galiano racconta lo shock che sta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Enrico Galiano spiega perché «non parlare di Gaza a scuola significherebbe crescere generazioni disabituate a guardare in faccia l'ingiustizia»

Leggi anche: «Che errore vietare l'educazione sessuo-affettiva alle medie»: Enrico Galiano spiega perché

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.