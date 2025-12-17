Galiano parla delle difficoltà della figlia in matematica e spiega perché il merito a scuola non esiste | C' è il vantaggio invisibile

Enrico Galiano affronta le sfide della figlia in matematica per sottolineare che il merito scolastico, secondo lui, è un’illusione. Con sincerità, il docente e scrittore mette in discussione l’idea di una meritocrazia assoluta, evidenziando come fattori invisibili e privilegi spesso influenzino i risultati degli studenti. Un messaggio forte che invita a riflettere sulle vere dinamiche dell’educazione e sulle disparità che ancora persistono.

