Galiano parla delle difficoltà della figlia in matematica e spiega perché il merito a scuola non esiste | C' è il vantaggio invisibile
Enrico Galiano affronta le sfide della figlia in matematica per sottolineare che il merito scolastico, secondo lui, è un’illusione. Con sincerità, il docente e scrittore mette in discussione l’idea di una meritocrazia assoluta, evidenziando come fattori invisibili e privilegi spesso influenzino i risultati degli studenti. Un messaggio forte che invita a riflettere sulle vere dinamiche dell’educazione e sulle disparità che ancora persistono.
Enrico Galiano ha scelto di parlare delle difficoltà della figlia in matematica per ribadire che, a suo avviso, «il merito a scuola non esiste». Nel post sui suoi canali social, diventato virale con più di 5800 "mi piace" e più di 1100 condivisioni, Enrico Galiano racconta lo shock che sta. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
