Per i palestinesi in Italia il clima è preoccupante Come lo sono anche le persone che lo ignorano

I palestinesi in Italia vivono un clima di crescente tensione, perché la mancanza di attenzione da parte della società aumenta il loro senso di isolamento. Molti di loro segnalano di sentirsi invisibili, mentre le notizie di conflitti in Palestina continuano ad occupare le prime pagine. Un esempio concreto è l’aumento di episodi di discriminazione nei quartieri cittadini, che si verificano senza che nessuno intervenga.

Il clima è molto preoccupante per i palestinesi in Italia, e la leggerezza con cui la maggior parte delle persone lo ignora è un problema enorme. Testate come Il Giornale hanno preso di mira il Centro Handala Ali di Napoli, i Giovani Palestinesi d’Italia (Gpi), l’Associazione dei Palestinesi in Italia (Api) e l’Unione Democratica Araba Palestinese (Udap), accostandoli ad epiteti diffamatori e pericolosi. Singole persone palestinesi e di altre nazionalità arabe, attive per la causa palestinese, vedono costantemente e con una normalità inquietante i loro volti e nomi spiattellati sui giornali, accostati a parole allarmiste e al termine “ terrorismo ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Gaza, il bilancio delle vittime palestinesi sale a oltre 71mila.

