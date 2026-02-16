Per i palestinesi in Italia il clima è preoccupante Come lo sono anche le persone che lo ignorano
I palestinesi in Italia vivono un clima di crescente tensione, perché la mancanza di attenzione da parte della società aumenta il loro senso di isolamento. Molti di loro segnalano di sentirsi invisibili, mentre le notizie di conflitti in Palestina continuano ad occupare le prime pagine. Un esempio concreto è l’aumento di episodi di discriminazione nei quartieri cittadini, che si verificano senza che nessuno intervenga.
Il clima è molto preoccupante per i palestinesi in Italia, e la leggerezza con cui la maggior parte delle persone lo ignora è un problema enorme. Testate come Il Giornale hanno preso di mira il Centro Handala Ali di Napoli, i Giovani Palestinesi d'Italia (Gpi), l'Associazione dei Palestinesi in Italia (Api) e l'Unione Democratica Araba Palestinese (Udap), accostandoli ad epiteti diffamatori e pericolosi. Singole persone palestinesi e di altre nazionalità arabe, attive per la causa palestinese, vedono costantemente e con una normalità inquietante i loro volti e nomi spiattellati sui giornali, accostati a parole allarmiste e al termine " terrorismo ".
A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele
A Gaza, il bilancio delle vittime palestinesi sale a oltre 71mila.
Sumud Flotilla, lo scrittore Vanni Bianconi: "Un'esperienza difficile da ripetere, ma i veri eroi sono i palestinesi, non noi che eravamo a bordo"
Argomenti discussi: Studenti palestinesi in attesa dei visti d'ingresso per l'Italia: le iscrizioni siano garantite fino a giugno per non escludere chi ha già la preiscrizione; Gaza, oltre 100 palestinesi in Italia. Monsignor Saba: non si lascia solo nessuno; Da Gaza alla Toscana, la missione per portare quattro bambini palestinesi gravemente malati; L’Ue: le misure israeliane in Palestina incompatibili con il diritto internazionale.
Israele vuole registrare i territori della Cisgiordania come proprietà statale. Il governo israeliano ha approvato un piano per autorizzare, per la prima volta dal 1967, l'avvio di un processo di registrazione dei terreni occupati in Cisgiordania e dichiararli come proprietà statale.
I crimini tra palestinesi convengono a Israele. Tel Aviv sfrutta l'alto tasso di omicidi tra gli arabi israeliani per spingerli a lasciare il paese. E strumentalizza l'antisemitismo per favorire l'immigrazione degli ebrei, soprattutto europei.
Sta accadendo qualcosa di molto grave e purtroppo ignorato dalla quasi totalità dei media italiani. Sta accadendo che 38 giovani studenti palestinesi che hanno vinto borse di studio per studiare nelle università italiane sono letteralmente bloccati nella Striscia