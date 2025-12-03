Sumud Flotilla lo scrittore Vanni Bianconi | Un’esperienza difficile da ripetere ma i veri eroi sono i palestinesi non noi che eravamo a bordo

Sulla Flotilla ci tornerebbe, ma “non è detto che la seconda volta avrà la stessa attenzione mediatica della prima” e allora, anche con molte più barche, si rischia pure “che qualcuna la affondino”, dice Vanni Bianconi, scrittore e poeta svizzero del Canton Ticino, che ha scritto il primo libro sulla Global Sumud Flotilla. Si chiama “ Wahoo! Un’Odissea al contrario ”, edito da Marcos y Marcos. Dopo Locarno lo presentano oggi 3 dicembre a Milano alla Libreria del Convegno (ore 19) e il 17 dicembre a Roma (Libreria Giufà). Wahoo! è la barca di cui Bianconi era l’ organiser, il responsabile politico, anche se non è un attivista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sumud Flotilla, lo scrittore Vanni Bianconi: “Un’esperienza difficile da ripetere, ma i veri eroi sono i palestinesi, non noi che eravamo a bordo”

