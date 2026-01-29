A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi | ora lo ammette anche Israele

A Gaza, il bilancio delle vittime palestinesi sale a oltre 71mila. Lo confermano anche le IDF, che fino a poco tempo fa avevano tenuto un profilo più cauto. La cifra, ormai ufficiale, testimonia la gravità di quanto è accaduto in questi mesi di conflitto.

La stima dei circa 71mila palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza a partire dal 7 ottobre 2023 è stata riconosciuta plausibile anche dalle IDF. Il dato, inoltre, potrebbe essere sensibilmente sottostimato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nonostante la tregua dichiarata a Gaza, le violenze proseguono.

Trovato il corpo di Ran Gvili, l'ultimo ostaggio israeliano tenuto a Gaza. L'Idf: «Tutti i rapiti della Striscia sono stati restituiti»I resti individuati in un cimitero nella parte orientale di Gaza City. Hamas aveva fornito informazioni sulla posizione del corpo dell'ultimo dei 251 israeliani rapiti il 7 ottobre 2023. Netanyahu: «M ... corriere.it

Come si vive oggi a GazaLe cose sono migliorate solo un po': continuano a esserci poche case, poche cure, poca sicurezza e molti detriti ... ilpost.it

GIORNATA DELLA MEMORIA E SITUAZIONE DI GAZA SONO GENERATE DALLA STESSA VOGLIA DI POTERE E DISUMANITÀ. Gent.ma On. Sen. Segre Chissà quanti in questi giorni hanno ascoltato il suo intervento.... e quanti sono rimasti confusi dalla fra facebook