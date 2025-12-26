Novara il gran galà di San Silvestro al teatro Coccia | spettacolo e brindisi insieme

Spettacolo e brindisi. Tradizione al teatro Coccia di Novara: il 31 dicembre c'è il gran galà di San Silvestro "Music Hall: sognando Broadway" della compagnia di Corrado Abbati.Il music hall è quel genere di spettacolo di intrattenimento dove si canta, si ride, si balla e nel nostro caso va. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Novara, il gran galà di San Silvestro al teatro Coccia: spettacolo e brindisi insieme

