Cani gatti e cervello | come gli animali domestici rallentano il declino cognitivo

Chiunque abbia un cane, un gatto o animali domestici in generale conosce bene quella sensazione di benessere che deriva da una semplice carezza o da un benvenuto scodinzolante. Ma se il tuo amico a quattro zampe stesse facendo molto di più che tenerti semplicemente compagnia? Un recente approfondimento pubblicato dalla Harvard Health Publishing accende i riflettori su una scoperta affascinante: i nostri animali domestici potrebbero essere dei potenti alleati naturali contro il declino cognitivo, proteggendo il nostro cervello mentre invecchiamo. I cani riducono lo stress degli studenti universitari. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Cani, gatti e cervello: come gli animali domestici rallentano il declino cognitivo

