Per 25 anni al centro il tema Romagna | l’omaggio del vicesindaco Bongiorno a Stefano Servadei

Il vicesindaco Bongiorno ha ricordato Stefano Servadei, scomparso dieci anni fa, perché per 25 anni ha lavorato per la Romagna. Servadei ha dedicato la sua vita alla promozione del territorio e ha promosso iniziative per migliorare la vita dei cittadini. A Forlì si sono svolti eventi per celebrare il suo impegno, coinvolgendo membri della comunità e rappresentanti delle istituzioni.

A dieci anni dalla scomparsa dell'onorevole Stefano Servadei, Forlì ne ricorda l'impegno politico e umano. Era il febbraio del 2016 quando l'ex parlamentare romagnolo si spense: il 3 febbraio, per i funerali celebrati nella chiesa della Casa di Riposo Zangheri, si radunò una folla numerosa, tanto che molte persone non riuscirono a entrare. Un segno tangibile dell'affetto e della stima conquistati in decenni di attività pubblica. Per lungo tempo punto di riferimento del panorama politico romagnolo, Servadei ricoprì incarichi di rilievo anche a livello nazionale. All'inizio degli anni Settanta fu sottosegretario al ministero dell'Industria, commercio e artigianato e, successivamente, al Commercio estero. Dieci anni fa, il 1° febbraio 2016, veniva a mancare a Forlì l'On. Stefano Servadei. Stefano, oltre ad essere un grande e capace uomo di Stato al servizio della Repubblica Italiana, fu soprattutto un grande Romagnolista. Dopo avere fondato il MAR nel 1990