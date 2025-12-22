E’ morto a 46 anni James Ransone l’attore della serie tv The Wire | Si è tolto la vita il tema del suicidio era al centro di uno dei suoi film

James Ransone, attore noto soprattutto per il suo ruolo nella serie di successo The Wire, è morto suicida, secondo quanto riportato dal Los Angeles Medical Examiner. Come scrive il sito web del medico legale che ha eseguito la perizia sul corpo dell’attore, la causa della morte è il suicidio per impiccagione. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato che non si tratta di alcuna azione criminale compiuta da terzi. Ransone ha iniziato ad apparire in piccoli ruoli nei primi anni 2000 ottenendo parti nelle serie tv Ed e Third Watch, prima di ottenere la parte che lo ha fatto conoscere in The Wire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

