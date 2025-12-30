Il vicesindaco Bongiorno incontra papa Leone XIV | Un grande onore ricordate due importanti ricorrenze per Forlì
Il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, ha partecipato all’udienza con Papa Leone XIV, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto e collaborazione tra le istituzioni locali e la Santa Sede, evidenziando l’importanza delle ricorrenze significative per la città di Forlì. Un momento di riflessione istituzionale che rafforza il legame tra la comunità locale e il patrimonio storico e culturale italiano.
In rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Forlì, il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha partecipato all'udienza che il Santo Padre Leone XIV ha riservato ai membri dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. L'incontro con la delegazione dell'Anci è avvenuto lunedì mattina in Vaticano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
