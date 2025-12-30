Il vicesindaco Bongiorno incontra papa Leone XIV | Un grande onore ricordate due importanti ricorrenze per Forlì

Il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, ha partecipato all’udienza con Papa Leone XIV, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto e collaborazione tra le istituzioni locali e la Santa Sede, evidenziando l’importanza delle ricorrenze significative per la città di Forlì. Un momento di riflessione istituzionale che rafforza il legame tra la comunità locale e il patrimonio storico e culturale italiano.

Vincenzo Bongiorno Vicesindaco di Forlì - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.