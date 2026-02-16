Pensioni scuola dal 1° settembre 2026 | per i dirigenti scolastici domande entro il 28 febbraio 

Con la circolare del 25 settembre 2025, condivisa con l’INPS, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale (in corso di registrazione) relativo alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Provincia di Trento ha aperto le iscrizioni per un corso-concorso che mira a selezionare 20 nuovi dirigenti scolastici.

A febbraio 2026, scuole e amministrazioni devono affrontare diverse scadenze importanti.

Pensioni scuola dal 1° settembre 2026: per i dirigenti scolastici domande entro il 28 febbraiotramite la procedura web POLIS – Istanze On Line, disponibile sul sito del Ministero (per dirigenti scolastici, docenti – compresi gli insegnanti di religione cattolica – personale educativo e ATA di ... orizzontescuola.it

Pensione scuola, guida chiara ai requisiti per uscita anticipata e vecchiaiaPensione scuola 2026: quadro normativo e scenari di uscitaNel 2026 il pensionamento del personale scolastico coinvolge migliaia di docenti e lavorato ... assodigitale.it

