Pensioni scuola dal 1° settembre 2026 | per i dirigenti scolastici domande entro il 28 febbraio
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che le pensioni per i dirigenti scolastici partiranno dal 1° settembre 2026, e le domande devono essere inviate entro il 28 febbraio 2026. La circolare del 25 settembre 2025, firmata anche dall’INPS, spiega le modalità pratiche per richiedere il pensionamento. La notifica ha chiarito i passaggi necessari e ha fornito dettagli sulle scadenze da rispettare.
Con la circolare del 25 settembre 2025, condivisa con l’INPS, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del Decreto ministeriale (in corso di registrazione) relativo alle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Corso-concorso per 20 dirigenti scolastici in Trentino: domande entro il 16 febbraio. Bando aperto ai docenti con almeno 7 anni di servizio
La Provincia di Trento ha aperto le iscrizioni per un corso-concorso che mira a selezionare 20 nuovi dirigenti scolastici.
Scadenze febbraio 2026: pensioni dirigenti scolastici, iscrizioni studenti, posizioni economiche ATA
A febbraio 2026, scuole e amministrazioni devono affrontare diverse scadenze importanti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pensioni. Focus su modalità di accesso e requisiti dopo la legge di bilancio per il 2026; Pensione scuola, vecchiaia, anticipata e precoci: chi può lasciare il servizio e con quali requisiti nel 2026; Pensioni, modalità di accesso e requisiti; Pensioni e speranza di vita: dal 2027 incremento requisiti di accesso.
Pensioni scuola dal 1° settembre 2026: per i dirigenti scolastici domande entro il 28 febbraiotramite la procedura web POLIS – Istanze On Line, disponibile sul sito del Ministero (per dirigenti scolastici, docenti – compresi gli insegnanti di religione cattolica – personale educativo e ATA di ... orizzontescuola.it
Pensione scuola, guida chiara ai requisiti per uscita anticipata e vecchiaiaPensione scuola 2026: quadro normativo e scenari di uscitaNel 2026 il pensionamento del personale scolastico coinvolge migliaia di docenti e lavorato ... assodigitale.it
#Pensioni #scuola: silenzio assenso iscrizione #FondoEspero, chiarimenti #Inps - facebook.com facebook