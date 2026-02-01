Scadenze febbraio 2026 | pensioni dirigenti scolastici iscrizioni studenti posizioni economiche ATA

A febbraio 2026, scuole e amministrazioni devono affrontare diverse scadenze importanti. Sono aperte le domande per i pensionamenti dei dirigenti scolastici, mentre le iscrizioni degli studenti devono essere completate entro il termine previsto. Inoltre, si devono aggiornare le posizioni economiche degli ATA. Le prossime settimane saranno decisive per mettere in ordine le questioni amministrative e prepararsi alle riaperture di settembre.

Le scadenze di febbraio 2026 riguardano le domande per i pensionamenti dei dirigenti scolastici, iscrizioni e posizioni economiche ATA. 1° febbraio – INPS, al via il “Portale Unico delle Associazioni di Categoria”. Operativo dal 1° febbraio 2 febbraio – Graduatorie docenti in Alto Adige: aperte le domande per l’inserimento e l’aggiornamento. Scadenza 2 febbraio 2 febbraio – Esame di maturità 20252026: domanda candidati interni ed esterni entro 12 dicembre, abbreviazione per merito entro 2 febbraio 2026 2 febbraio – Concorso docenti PNRR3, dal 15 dicembre al 2 febbraio si può sciogliere la riserva.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Scadenze Febbraio2026 Posizioni economiche ATA, prova finale a febbraio. Richiesta tempi aggiuntivi, ausili, spazi per l’allattamento Sono disponibili gli avvisi degli USR riguardanti le posizioni economiche ATA e la prova finale di febbraio. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Scadenze Febbraio2026 Argomenti discussi: Pagamenti INPS febbraio 2026: calendario completo e aggiornamenti previdenziali; Pensioni, modello RED in scadenza il 28 febbraio 2026: cosa sapere; Rivalutazione pensioni 2026: cosa cambia e perché non basta; Calendario INPS Febbraio 2026: tutte le date dei pagamenti. Pensioni, modello RED in scadenza il 28 febbraio: chi deve inviarlo all’Inps e cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, modello RED in scadenza il 28 febbraio: chi deve inviarlo all’Inps e cosa sapere ... tg24.sky.it Pagamento Pensioni Febbraio 2026: su aumenti è caos InpsMentre l’Istituto di Previdenza avvia il caricamento dei dettagli per il prossimo mese, i pensionati segnalano ritardi e l’assenza degli incrementi previsti dalla manovra. Ecco come verificare ... pensionipertutti.it Febbraio 2026: quali sono le scadenze da ricordare Non lasciare che ti colgano impreparato! Salva il post per non perdertele e resta sempre aggiornato! Prova gratuitamente il nostro Quotidiano per 7 giorni! #Fisco #Scadenze #fiscalfocus - facebook.com facebook La guida alle scadenze fiscali di febbraio 2026, scopri il calendario x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.