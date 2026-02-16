Pellegrino il trascinatore e gli azzurri festeggiano il bronzo dell’orgoglio

Federico Pellegrino ha conquistato il bronzo agli Europei di sci di fondo, spinto dalla determinazione di riscattarsi dopo alcune stagioni difficili. La sua vittoria deriva da mesi di allenamenti intensi e dalla voglia di dimostrare che può ancora competere ai livelli più alti. Con lo sguardo rivolto alla fatica e alla passione, Pellegrino ha affrontato l’ultima salita con grinta, trascinando gli azzurri verso un risultato che rende orgoglioso tutto il team.

C'era tutto in quell'ultima salita. Gli anni da leader solitario, le sprint vinte contro i vichinghi, le delusioni trasformate in carburante. C'era il peso di uno sport intero sulle spalle. E c'era, finalmente, la medaglia che inseguiva da una vita. Per questo, anche se è «solo» un bronzo, Federico Pellegrino è oggi l'uomo più felice dei Giochi. «Vedere i miei compagni aspettarmi festanti è stata un'emozione fantastica», ha detto dopo il traguardo sulle nevi di Lago di Tesero, resistite al caldo e alla pressione. Una pista che si è fatta teatro, una cornice popolare capace di spingere le gambe quando i polmoni bruciano e la vista si annebbia.