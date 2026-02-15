Milano-Cortina Pellegrino trascina gli Azzurri sul podio | l’Italia è di bronzo nella staffetta di fondo

Davide Pellegrino ha portato l’Italia sul podio nella staffetta di fondo a Milano-Cortina 2026, portando a casa una medaglia di bronzo. La squadra azzurra ha completato la gara in 1 ora, 58 minuti e 15 secondi, sorprendendo molti spettatori con una prestazione energica e determinata. Pellegrino ha corso l’ultimo tratto in modo deciso, riuscendo a superare alcuni avversari e a conquistare il terzo posto.

Splendida medaglia di bronzo per l’Italia nella staffetta maschile di fondo 4x7.5 km a Milano-Cortina 2026. Un podio che mancava da Torino 2006. Il grande protagonista è il portabandiera azzurro Federico Pellegrino, che batte in volata il finlandese Anttola recuperando venti secondi nell’ultimo tratto, coronando gli sforzi dei suoi tre compagni di squadra: Elia Barp, Martino Carollo e Davide Graz. Si tratta della medaglia numero 19 per l’Italia, la decima di bronzo, che insieme ai sei ori e ai tre argenti piazza il team azzurro al secondo posto nel medagliere, dietro solo la Norvegia. Proprio la Norvegia vince l’oro, davanti alla Francia, grazie ad un immenso Johannes Klaebo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina, Pellegrino trascina gli Azzurri sul podio: l’Italia è di bronzo nella staffetta di fondo Sci di fondo, staffetta maschile: Italia di bronzo! Pellegrino firma la rimonta a Milano-Cortina 2026 L’Italia conquista una medaglia di bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo a Milano-Cortina 2026, grazie alla rimonta di Federico Pellegrino. Milano-Cortina, piovono medaglie per gli azzurri: bronzo nella staffetta mista dello slittino L’Italia conquista un’altra medaglia ai Giochi di Milano Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sci di fondo, Italia di bronzo nella staffetta maschile. Federico Pellegrino trascina gli azzurri sul podio ai Giochi OlimpiciCapitan Pellegrino trascina l’Italia sul podio ai Giochi Olimpici. Il quartetto maschile formato da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e il monumentale Federico Pellegrino chiude ... ilgazzettino.it Sci di fondo, staffetta maschile: Italia di bronzo! Pellegrino firma la rimonta a Milano-Cortina 2026Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquistano una splendida medaglia di bronzo nella 4x7,5 km. Decisivo l’ultimo giro del portabandi ... sportface.it Alle Olimpiadi invernali Milano Cortina non si vincono solo medaglie, ma anche preservativi da collezione a 100 euro a confezione Monta il caso ai giochi invernali di Milano Cortina: https://fanpa.ge/XwOES facebook Il medagliere di Milano-Cortina 2026: gli Usa insidiano il secondo posto dell’Italia x.com