Pd | Sereni ' bene Schlein tutto partito impegnato per il No e per campagna ascolto'

La direzione del Partito Democratico si è conclusa con un largo consenso sulla relazione di Elly Schlein. La votazione ha dimostrato che la maggior parte dei membri approva la linea della segretaria, anche se il partito resta molto impegnato nella campagna per il referendum sul No. La riunione si è rivelata un momento importante, con molti che vedono questa come una tappa significativa per il futuro del Pd.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Una Direzione vera e utile, che con il larghissimo voto favorevole sulla relazione della segretaria, Elly Schlein, ci fa fare un passo avanti molto importante. Ha fatto bene la segretaria a rivendicare i risultati che abbiamo ottenuto fin qui ascoltando e raccogliendo, come sui temi della sicurezza, delle imprese, della politica estera, il contributo di tutte le anime e le sensibilità interne al Partito Democratico. E ha fatto bene a ricordare le ragioni profonde che hanno portato tutti i parlamentari del Pd a votare contro la riforma costituzionale". Così Marina Sereni, componente della segreteria nazionale Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Questa settimana il Partito Democratico avvia una campagna di ascolto tra i cittadini.

Bonaccini difende la sua campagna di ascolto, ribadendo che ogni critica riceve una risposta concreta e una controproposta.

