I conti di Schlein Sfida Melonidice sì alle primarie e avvisa Conte | Il Pd è il primo partito

Roma. Prima di arrivare al Nazareno ha fatto bene i conti. Sfida Giorgia Meloni: “Siamo pronti a governare”. Manda segnali a Giuseppe Conte e al M5s. E lo fa rivendicando la sua linea testardamente unitaria, intestandosi la regia dei successi del campo largo, in Puglia e in Campania (“Una sconfitta della premier”). Non si torna indietro, semmai è “apertissima” alle primarie. All’indomani delle vittorie di Roberto Fico e Antonio Decaro, Elly Schlein festeggia al Nazareno, niente analisi della sconfitta questa volta. C‘è il fido Igor Taruffi insieme a Francesco Boccia. Si vedono anche, tra gli altri, Alessandro Alfieri e Piero De Luca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I conti di Schlein. Sfida Meloni,dice sì alle primarie e avvisa Conte: “Il Pd è il primo partito”