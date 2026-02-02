Un addetto alla sicurezza dell’Esselunga di Casalecchio di Reno è stato aggredito ieri pomeriggio da un uomo che aveva appena rubato delle bottiglie di superalcolici. Dopo aver tentato di fermarlo, il ladro ha iniziato a colpirlo con pugni e a minacciarlo di morte. La scena si è svolta davanti a clienti e dipendenti, lasciando tutti scioccati. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato l’uomo, che ora si trova in caserma. La vittima ha riportato lievi contusioni, ma

Casalecchio di Reno (Bologna), 2 febbraio 2026 - La scena è quella ormai fin troppo nota dei furti nei supermercati, ma questa volta il copione è degenerato in violenza. Un tentativo di rubare alcune bottiglie di superalcolici si è trasformato in un’aggressione vera e propria all’addetto alla sicurezza, conclusasi con l’arresto di due uomini, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto all ’Esselunga del Centro Meridiana di Casalecchio di Reno. I carabinieri della stazione di Anzola dell’Emilia sono intervenuti dopo una chiamata al 112, che segnalava una rapina impropria in corso all’interno del punto vendita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza al supermercato: pugni e minacce di morte all’addetto alla sicurezza dell’Esselunga dopo il furto di superalcolici

Un normale pomeriggio al supermercato Lidl di viale Santa Eufemia, Brescia, è stato sconvolto da un episodio di violenza, con minacce di morte rivolte alla direttrice e successivi attacchi a calci e pugni nei confronti dei poliziotti intervenuti.

Un uomo nigeriano è stato arrestato a Brescia dopo aver compiuto un furto in un supermercato e aver minacciato di morte la direttrice.

