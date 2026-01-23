Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre | Pezzi di me**a

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo ai genitori che portano i figli a scuola con la febbre. In un loro recente commento, hanno sottolineato l’importanza di evitare comportamenti rischiosi per tutelare la salute dei bambini e della comunità scolastica. La loro presa di posizione invita a riflettere sulla responsabilità condivisa in momenti delicati come quelli legati alla salute pubblica.

Durissimo sfogo social di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si sono scagliati contro quei genitori che mandano i figli a scuola con la febbre. L’ex nuotatrice, infatti, in una stories su Instagram: “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare. Settimana difficile, molto.”. L’ex atleta, che è incinta del suo secondo figlio, evidentemente è stata impossibilita a partecipare agli eventi programmati perché influenzata. Un virus che potrebbe essere entrato nella casa Pellegrini-Giunta attraverso la figlia Matilde, che ha appena compiuto due anni e frequenta l’asilo. 🔗 Leggi su Tpi.it

