Bassetti | Federica Pellegrini ha ragione i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre sono dei pezzi di m**da

Il dottor Matteo Bassetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini, sottolineando l’importanza di evitare di mandare i figli a scuola quando sono malati. Dopo il post del marito della nuotatrice, Bassetti ha ribadito che i genitori devono responsabilmente rispettare le regole sanitarie, evitando comportamenti che rischiano di compromettere la salute collettiva. Un richiamo alla prudenza e alla tutela della comunità scolastica.

L'infettivologo Matteo Bassetti rincara la dose. Dopo che Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini, si è lasciato andare a uno sfogo social, il medico ha calcato l'onda social per ribadire l'importanza di un comportamento che molti genitori disattendono: non si mandano a scuola i bambini.🔗 Leggi su Today.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: “Pezzi di me**a”Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo ai genitori che portano i figli a scuola con la febbre.

Matteo Giunta contro i genitori che portano i figli con la febbre all'asilo: "Pezzi di m..."Matteo Giunta, marito della nuotatrice Federica Pellegrini, ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti dei genitori che portano i figli con la febbre all’asilo, definendoli irresponsabili.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Heather Parisi a Trump: Metta sul radar Matteo Bassetti e valuti opzioni dure, e l'infettivologo la querela; Scontro Belen Rodriguez e Matteo Bassetti, lei: Sto male, febbre e flebo per il vaccino/ E lui.

Siete degli irresponsabili pezzi di me*da: Federica Pellegrini costretta ad annullare tutti gli impegni, la rabbia di Matteo Giunta. Ecco cosa è successoLa Divina costretta a cancellare tutti gli impegni per la figlia malata. Giunta sui social: Siete degli irresponsabili pezzi di me*da ... ilfattoquotidiano.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli all'asilo con la febbre: «Pezzi di m...»L'ex nuotatrice annulla la settimana lavorativa, il marito Matteo Giunta si scaglia contro chi manda i figli febbricitanti all'asilo. Matilde, 2 anni e un malanno, sarebbe tornata a casa malata e la D ... msn.com

Qualche scatto dalla bellissima presentazione alla @biblioteca.arcipelago del libro "Greta Garbo" di Federica Bassetti. Grazie a tutti i partecipanti e alla biblioteca per averci ospitato! - facebook.com facebook