Patty Pravo | La ragazza del Piper sono sempre io
Patty Pravo torna a cantare a Sanremo, portando sul palco il brano che l'ha resa famosa,
La ragazza del Piper torna a Sanremo. Lo farà per l'undicesima volta nell'arco di una carriera luminosa che nel 2026 compie 60 anni. Patty Pravo si mette di nuovo in discussione, pronta a salire sul palco dell'Ariston con «Opera», brano scritto per lei da Giovanni Caccamo e che dà il titolo al nuovo omonimo album che uscirà il 6 marzo. Nella serata cover l'omaggio all'amica Ornella Vanoni con «Ti lascio una canzone» accompagnata da Andrijashenko, primo ballerino della Scala. Dopo Sanremo la presentazione di «Opera» nei musei con tappe a Milano (Gallerie d'Italia - 5 marzo), Firenze (Palazzo Medici Riccardi - 27 marzo), Roma (Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - 29 marzo) e Napoli (Gallerie d'Italia - 31 marzo). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Madonna diventa “la Ragazza del Piper”: pubblicata la cover di “La bambola” di Patty Pravo
Madonna ha recentemente reinterpretato “La bambola” di Patty Pravo, apparendo in copertina come “la Ragazza del Piper”.
Simone Folco: «Gli abiti di Patty Pravo a Sanremo sono nati da un sogno. Sono il suo stylist, ma l'ultima parola su cosa indossare è sempre la sua. E no, non sono il suo “giovane“ fidanzato»
Simone Folco, assistente personale e stylist di Patty Pravo, rivela che gli abiti indossati dalla cantante a Sanremo sono nati da un sogno.
Patty Pravo: Mi manca la mia amica Vanoni e sì, ho trasgreditoA 77 anni l'icona torna a Sanremo con Opera, celebra sessant'anni di carriera e annuncia un nuovo album e il tour nei teatri: Mi sento una ragazzina
Sanremo, Patty Pravo: La vera trasgressione oggi è essere se stessiA Sanremo per i 60 anni di carriera con 'Opera': Difendiamo la nostra unicità. Il 6 marzo il suo 29esimo album
"A Sanremo ricorderò Ornella Vanoni: mi manca tanto. Di Madonna Canterei 'Like a virgin'"
Il cast di #Sanremo2026 è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente Mattarella. Presenti Carlo Conti, Laura Pausini e 29 Big in gara. Assente Patty Pravo che è leggermente influenzata ed è dispiaciuta. Ditonellapiaga in completo minigonna blu: "Era di mia no