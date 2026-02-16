Patty Pravo | La ragazza del Piper sono sempre io

Patty Pravo torna a cantare a Sanremo, portando sul palco il brano che l'ha resa famosa,

La ragazza del Piper torna a Sanremo. Lo farà per l'undicesima volta nell'arco di una carriera luminosa che nel 2026 compie 60 anni. Patty Pravo si mette di nuovo in discussione, pronta a salire sul palco dell'Ariston con «Opera», brano scritto per lei da Giovanni Caccamo e che dà il titolo al nuovo omonimo album che uscirà il 6 marzo. Nella serata cover l'omaggio all'amica Ornella Vanoni con «Ti lascio una canzone» accompagnata da Andrijashenko, primo ballerino della Scala. Dopo Sanremo la presentazione di «Opera» nei musei con tappe a Milano (Gallerie d'Italia - 5 marzo), Firenze (Palazzo Medici Riccardi - 27 marzo), Roma (Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - 29 marzo) e Napoli (Gallerie d'Italia - 31 marzo). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Madonna ha recentemente reinterpretato “La bambola” di Patty Pravo, apparendo in copertina come “la Ragazza del Piper”.

Simone Folco, assistente personale e stylist di Patty Pravo, rivela che gli abiti indossati dalla cantante a Sanremo sono nati da un sogno.

