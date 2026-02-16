Patty Pravo | La ragazza del Piper sono sempre io

Da iltempo.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Patty Pravo torna a cantare a Sanremo, portando sul palco il brano che l'ha resa famosa,

La ragazza del Piper torna a Sanremo. Lo farà per l'undicesima volta nell'arco di una carriera luminosa che nel 2026 compie 60 anni. Patty Pravo si mette di nuovo in discussione, pronta a salire sul palco dell'Ariston con «Opera», brano scritto per lei da Giovanni Caccamo e che dà il titolo al nuovo omonimo album che uscirà il 6 marzo. Nella serata cover l'omaggio all'amica Ornella Vanoni con «Ti lascio una canzone» accompagnata da Andrijashenko, primo ballerino della Scala. Dopo Sanremo la presentazione di «Opera» nei musei con tappe a Milano (Gallerie d'Italia - 5 marzo), Firenze (Palazzo Medici Riccardi - 27 marzo), Roma (Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - 29 marzo) e Napoli (Gallerie d'Italia - 31 marzo). 🔗 Leggi su Iltempo.it

patty pravo la ragazza del piper sono sempre io
© Iltempo.it - Patty Pravo: "La ragazza del Piper sono sempre io"

Madonna diventa “la Ragazza del Piper”: pubblicata la cover di “La bambola” di Patty Pravo

Madonna ha recentemente reinterpretato “La bambola” di Patty Pravo, apparendo in copertina come “la Ragazza del Piper”.

Simone Folco: «Gli abiti di Patty Pravo a Sanremo sono nati da un sogno. Sono il suo stylist, ma l'ultima parola su cosa indossare è sempre la sua. E no, non sono il suo “giovane“ fidanzato»

Simone Folco, assistente personale e stylist di Patty Pravo, rivela che gli abiti indossati dalla cantante a Sanremo sono nati da un sogno.

Savage Beach | ACTION, THRILLER | Full Movie in English

Video Savage Beach | ACTION, THRILLER | Full Movie in English
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Patty Pravo: Mi manca la mia amica Vanoni e sì, ho trasgredito; Patty Pravo: A Sanremo mi aspetto un premio. Parlo con Madonna sui social. Il Piper? E' morto da una vita; Sanremo, Patty Pravo: La mia vita è sempre stata la musica; Verso Sanremo / PATTY PRAVO nei musei.

patty pravo la ragazzaPatty Pravo: Mi manca la mia amica Vanoni e sì, ho trasgreditoA 77 anni l’icona torna a Sanremo con Opera, celebra sessant’anni di carriera e annuncia un nuovo album e il tour nei teatri: Mi sento una ragazzina, la ... repubblica.it

patty pravo la ragazzaSanremo, Patty Pravo: La vera trasgressione oggi è essere se stessiA Sanremo per i 60 anni di carriera con 'Opera': Difendiamo la nostra unicità. Il 6 marzo il suo 29esimo album ... adnkronos.com