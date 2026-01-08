Madonna ha recentemente reinterpretato “La bambola” di Patty Pravo, apparendo in copertina come “la Ragazza del Piper”. Nel corso della sua carriera, l’artista ha spesso realizzato cover di brani di generi diversi, dimostrando versatilità e rispetto per la musica italiana. Questa scelta sottolinea il suo continuo interesse per le radici musicali e il desiderio di condividere con il pubblico interpretazioni personali di grandi classici.

Nel corso della sua lunga e sfolgorante carriera, Madonna si è più volte divertita ad eseguire cover di altri artisti, anche distanti dal suo genere. Basti pensare, ad esempio, alla sua rilettura in chiave pop di American Pie, classico folk rock di Don McLean, o all’omaggio agli ABBA in Hung Up, che campiona la melodia di Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Questa volta, però, è toccato a un talento tutto italiano: Patty Pravo. Madonna omaggia Patty Pravo nel nuovo spot di Dolce & Gabbana. Dopo settimane di indiscrezioni e voci che si sono rincorse a più riprese, Madonna Louise Veronica Ciccone ha infatti pubblicato una cover de La bambola, primo grande successo dell’interprete veneziana, al secolo Nicoletta Strambelli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madonna diventa “la Ragazza del Piper”: pubblicata la cover di “La bambola” di Patty Pravo

Leggi anche: Madonna e Patty Pravo, collaborazione da sogno: cosa sappiamo sulla cover che tutti aspettano

Leggi anche: "Come ti prepari per Sanremo?". La risposta di Patty Pravo spiazza Carlo Conti (e diventa virale)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Madonna canterà una canzone di Patty Pravo: l'amicizia tra le due dive e quale brano ha scelto come cover; Madonna è protagonista della campagna Dolce&Gabbana The One e canta “La Bambola”.

Madonna diventa “la ragazza del Piper”: pubblicata la cover di “La bambola” di Patty Pravo - Nel corso della sua lunga e sfolgorante carriera, Madonna si è più volte divertita ad eseguire cover di altri artisti, anche distanti dal suo genere. msn.com