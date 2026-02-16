Patty Pravo ha festeggiato i suoi 60 anni di carriera con una serata speciale, dimostrando di essere ancora piena di energia e voglia di vivere. La cantante ha spiegato che oggi la vera trasgressione consiste nel rimanere autentici e non seguire le mode, proprio come ha fatto durante tutta la sua vita artistica. La sua presenza al Festival di Sanremo ha sorpreso molti, portando in scena un look fresco e deciso, che ha catturato l’attenzione del pubblico.

A 60 anni dal debutto, Patty Pravo torna a Sanremo con “Opera”, un progetto tra musica, arte e libertà, celebrando una carriera straordinaria e la sua autenticità. "Oggi la vera trasgressione è proprio essere se stessi e non omologarsi a nessuno". A 60 anni dal suo debutto, Patty Pravo torna al Festival di Sanremo con la lucidità e l'anticonformismo che l'hanno resa un'icona. In gara per l'undicesima volta con il brano 'Opera', scritto da Giovanni Caccamo, l'artista celebra una carriera straordinaria e si racconta all'Adnkronos, svelando una ragazza "ancora piena di voglia di vivere e di esprimersi". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Patty Pravo, la festa per i 60 anni di carriera: ”mi sento una ragazza piena di voglia di vivere”

Patty Pravo festeggia i suoi 60 anni di carriera, un traguardo raggiunto grazie a decenni di successi e costante presenza sulla scena musicale italiana.

Patty Pravo torna a cantare a Sanremo, portando sul palco il brano che l'ha resa famosa,

Patty Pravo – Pensiero stupendo (Domenica in 1978 - stereo)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.