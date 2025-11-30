Patty Pravo a Sanremo 2026 | carriera successi e quante volte è già stata al Festival

Milano, 30 novembre 2025 - La quota “mito” nel Festival di Sanremo 2026 è incarnata da Patty Pravo. Nicoletta Strambelli, nata a Venezia ma cittadina del mondo, ha 77 anni e una carriera strepitosa. Una carriera cominciata intorno al 1966 al Piper di Roma - Patty Pravo è da sempre nota come “La ragazza del Piper” proprio per i suoi inizi nel famosissimo club romano - e che ha attraversato i decenni arrivando sino ad oggi. Sanremo 2026, chi sono i 30 Big in gara: la lista ufficiale Le partecipazioni al Festival di Sanremo . Con quella a Sanremo 2026 Patty Pravo raggiungerà le undici partecipazioni al Festival, eguagliando così la quota di Iva Zanicchi, Domenico Modugno, Enrico Ruggeri, Loredana Bertè e Antonella Ruggiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

