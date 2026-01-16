press golden gala 2026 roberto alessi presidente di giuria e premio alla carriera a patty pravo

Il Press Golden Gala 2026 si avvicina, con Roberto Alessi nominato presidente di giuria e Patty Pravo premiata con il riconoscimento alla carriera. L’evento rappresenta un momento importante nel panorama culturale e sportivo, unendo eccellenze italiane in un appuntamento di rilevanza annuale. La manifestazione conferma il suo ruolo di eccellenza, celebrando figure di spicco e valorizzando le tradizioni italiane nel settore.

Durante la settimana del Festival di Sanremo, si terrà il Press Golden Gala 2026. Presidente di giuria sarà Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Patty Pravo, nel corso della tradizionale serata di premiazione, riceverà invece il Premio alla carriera. Come da tradizione, anche quest’anno, durante la settimana del Festival di Sanremo, si terrà l’edizione 2026 del Press Golden Gala. La manifestazione, organizzata da Ilio Masprone, premierà alcuni degli artisti dell’anno, che in questi mesi hanno saputo distinguersi. Presidente di giuria sarà Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Al suo fianco ci saranno invece Dario Salvatori, Giorgiana Cristalli, Simona Sala e Franco Fasano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

