Patto migrazione e asilo Terragni | Le nuove norme non incideranno sui minorenni

Marina Terragni, presidente dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, ha criticato il disegno di legge sul “Patto migrazione e asilo” approvato dal governo Meloni, affermando che le nuove regole non influiranno sui minorenni. La garante ha sottolineato che le norme introdotte non prevedono cambiamenti per i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni, anche se il testo si occupa di nuove procedure di gestione dei flussi migratori. Recentemente, il governo ha approvato il disegno di legge che porta avanti anche l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione, previsto per il prossimo anno.

L’ Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni è intervenuta sul disegno di legge per l’attuazione del “Patto migrazione e asilo” approvato dal governo Meloni in Consiglio dei ministri la scorsa settimana e che introduce nuove disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché norme per l’attuazione del?Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. Nel suo intervento Terragni ha commentato: “Il provvedimento, che andrà ora calendarizzato alle Camere, introduce una riforma organica volta a?potenziare gli strumenti di contrasto all’immigrazione illegale e a garantire una gestione più rigorosa dei flussi migratori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente le nuove regole su Paesi sicuri e Paesi di origine.

