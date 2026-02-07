Quest’estate cambia tutto sulle spiagge italiane. A partire dal 2026, i bagnini devono essere tutti maggiorenni. La norma mira a garantire maggiore sicurezza, eliminando la presenza di minorenni che finora potevano lavorare come assistenti. La decisione segue alcune polemiche e denunce di incidenti legati a giovani non ancora maggiorenni che si occupavano dei bagnanti. Ora, gli stabilimenti balneari non potranno più impiegare ragazzi sotto i 18 anni come assistenti o bagnini. La novità entrerà in vigore tra due anni,

L’estate del 2026 porterà una novità sulle spiagge italiane: tutti gli addetti all’assistenza dei bagnanti negli stabilimento balneare - cioè i bagnini - dovranno essere maggiorenni. In realtà, non sarebbe neanche una notizia: la legge italiana lo prevede dal 2017, eppure negli anni sono stati presentati interventi, spesso inseriti nel decreto Milleproroghe, per far slittare la misura. Ed è ciò che il governo aveva inizialmente previsto per il 2026. La notizia è qua. Giovedì pomeriggio, durante il Consiglio dei ministri, la misura è stata cambiata. Si trova all’interno del decreto commissario del ministero delle Infrastrutture?, in cui sono state inserite le norme per riattivare le procedure per il Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Stop ai bagnini minorenni, cosa cambia con le nuove norme

Questa mattina il governo ha approvato il nuovo decreto sulla sicurezza.

