Approvate le nuove regole su asilo e Paesi sicuri | Svolta nella gestione della migrazione
Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente le nuove regole su Paesi sicuri e Paesi di origine. Ora l’Unione può adottare un nuovo approccio nella gestione dei flussi migratori e puntare sul modello Albania. La decisione segna un cambio di passo e apre la strada a procedure più snelle per le richieste di asilo.
Strasburgo - Con l'approvazione definitiva del Parlamento europeo delle nuove regole su Paesi di origine e Paesi terzi sicuri, l'Unione compie una svolta nella gestione della migrazione e apre di fatto la strada al cosiddetto "modello Albania".Per la prima volta l'Unione europea si doterà di una.🔗 Leggi su Today.it
