Approvate le nuove regole su asilo e Paesi sicuri | Svolta nella gestione della migrazione

Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente le nuove regole su Paesi sicuri e Paesi di origine. Ora l’Unione può adottare un nuovo approccio nella gestione dei flussi migratori e puntare sul modello Albania. La decisione segna un cambio di passo e apre la strada a procedure più snelle per le richieste di asilo.

