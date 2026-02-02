Pattinaggio di figura regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Questa mattina sono state presentate le regole e il programma del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono cinque i titoli in palio, divisi tra singoli, danza e gare a squadre. Tra i concorrenti più attesi c’è l’americano Malinin, che ha già fatto parlare di sé con le sue performance. Per l’Italia, invece, la speranza principale è Daniel Grassl, che punta a portare a casa un buon risultato. La competizione promette spettacolo e sfide serrate.

Cinque i titoli da assegnare, tra individuale, danza e gara a squadre: l'americano Malinin protagonista più atteso, per l'Italia la grande speranza è Daniel Grassl.

