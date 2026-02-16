Sara Conti e Niccolò Macii affrontano il programma libero di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di recuperare posizioni. La coppia italiana ha bisogno di una performance impeccabile per ridurre il gap con le rivali e restare in corsa per il podio. Oggi, i due pattinatori devono mostrare tutta la loro abilità e scioltezza sulla pista.

Unica missione: essere sciolti. Sara Conti e Niccolò Macii sono chiamati alla super rimonta nella serata di oggi, quando prenderanno parte al decisivo programma libero valido per la gara delle coppie di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri al momento si trovano ottavi dopo lo short, con una distanza risicata dal gradino più basso del podio. Certo, non sarà facile. Perché è vero che il terzo posto conti alla mano dista solo poco più di tre lunghezze, ma è altrettanto vero che tra gli allievi di Barbara Luoni ed i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud ci sono altre quattro coppie, alcune di queste particolarmente titolate, vedi i favoritissimi giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, quinti e traditi da un problema nel sollevamento, oltre che i Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han (lontani dai fasti che furono ma in questo contesto capaci di emergere), ed outsider di qualità del calibro degli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Conti/Macii cercano il riscatto nel libero. Serve una grande performance per ridurre le distanze

