LIVE Pattinaggio artistico Libero coppie Olimpiadi in DIRETTA | Conti-Macii per l’impresa
Giovanni Conti e Marco Macii si preparano a sfidarsi nel libero di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026, spinti dalla voglia di conquistare una medaglia olimpica. La gara si svolge questa sera, con i due atleti pronti a dare il massimo sulla pista ghiacciata, davanti a un pubblico in attesa di vedere le loro evoluzioni.
Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero delle coppie di artistico dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Questa sera, sul ghiaccio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, va in scena il free program delle coppie di pattinaggio artistico, atto conclusivo di una gara che, dopo lo short, si è rivelata più incerta e combattuta che mai. La classifica è cortissima, le distanze ridotte al minimo e tutto lascia presagire un libero ad altissima tensione agonistica. Per Sara Conti e Niccolò Macii la rincorsa al podio parte dall'ottava posizione.
LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: prime coppie sul ghiaccio, attesa per Conti-Macii
Il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi ha preso il via con le prime performance in diretta, dopo che le coppie hanno scaldato il ghiaccio con salti e figure.
LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: inizia il cammino di Conti-Macii
Giovanni Conti e Luca Macii sono scesi in pista per la gara di pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, inizia il loro percorso verso le medaglie olimpiche.
CONTI E MACII IN VERSIONE SPAGNOLA La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso x.com
Stasera sul ghiaccio Sara Conti e Niccolò Macii si diranno ancora una volta "insieme". Ecco la loro storia. facebook