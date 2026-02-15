Martina Conti e Luca Macii affrontano oggi lo short program di pattinaggio artistico all’Unipol Forum di Assago, dopo aver partecipato con successo alle ultime competizioni nazionali. La coppia italiana punta a mantenere alta la qualità delle esecuzioni, che sarà fondamentale in un momento in cui l’equilibrio tra precisione e rischio è più fragile che mai. Quella di questa sera sarà una sfida importante per dimostrare che il talento può ancora fare la differenza in una disciplina sempre più competitiva.

L’Italia del pattinaggio artistico torna nella bolla. Dopo la sbornia del Team Event, la solida gara della danza e la davvero incredibile prova individuale maschile, nella serata di oggi andrà in scena all’Unipol Forum di Assago lo short program delle coppie d’artistico, competizione in cui i colori azzurri cercheranno di essere ancora protagonisti. Via il dente, via il dolore: Sara Conti e Niccolò Macii hanno serie possibilità di conquistare un’altra medaglia dopo quella a squadre. Il che sarebbe un fatto clamoroso e storico per diversi motivi, che in questo momento è meglio non affrontare. Sì perché adesso bisogna solo pensare alla gara e, in particolar modo, ad un corto che potrebbe fare già selezione, considerato l’equilibrio precarissimo che caratterizza la specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: è il momento di Conti-Macii: serve qualità in uno short dall’equilibrio precario

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.