Patrizia Baldi ricorda Claudio Villa a Domenica In | Era birichino ma non credo mi abbia mai tradito
Patrizia Baldi ha parlato di Claudio Villa durante Domenica In, ricordando il suo centenario e condividendo aneddoti sulla loro vita insieme. La vedova ha raccontato come il cantante fosse spiritoso e un po’ birichino, ma ha anche precisato di non aver mai avuto dubbi sulla sua fedeltà. Ha aggiunto che, negli ultimi anni, Claudio Villa era molto emozionato prima di salire sul palco del Festival di Sanremo, dove si sentiva più vivo che mai.
Nel centenario della nascita del "reuccio" della musica italiana, la vedova racconta l'amore, la gelosia e gli ultimi drammatici momenti vissuti durante il Festival di Sanremo. In occasione dei cento anni dalla nascita di Claudio Villa, la vedova Patrizia Baldi è stata ospite il 15 febbraio 2026 a Domenica In insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora. Un racconto intenso e personale per ricordare il cantante, scomparso il 7 febbraio 1987 a causa di un infarto.
Chi è Patrizia Baldi, l’ultima moglie Claudio Villa e madre delle sue figlie Andrea Celeste e Aurora
Patrizia Baldi è diventata nota come l’ultima moglie di Claudio Villa e madre delle sue figlie, Andrea Celeste e Aurora.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
