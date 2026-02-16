Patrizia Baldi ha parlato di Claudio Villa durante Domenica In, ricordando il suo centenario e condividendo aneddoti sulla loro vita insieme. La vedova ha raccontato come il cantante fosse spiritoso e un po’ birichino, ma ha anche precisato di non aver mai avuto dubbi sulla sua fedeltà. Ha aggiunto che, negli ultimi anni, Claudio Villa era molto emozionato prima di salire sul palco del Festival di Sanremo, dove si sentiva più vivo che mai.

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Nel centenario della nascita del “reuccio” della musica italiana, la vedova racconta l’amore, la gelosia e gli ultimi drammatici momenti vissuti durante il Festival di Sanremo. In occasione dei cento anni dalla nascita di Claudio Villa, la vedova Patrizia Baldi è stata ospite il 15 febbraio 2026 a Domenica In insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora. Un racconto intenso e personale per ricordare il cantante, scomparso il 7 febbraio 1987 a causa di un infarto. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Patrizia Baldi ricorda Claudio Villa a Domenica In: “Era birichino, ma non credo mi abbia mai tradito”

Patrizia Baldi ha raccontato ieri a “Domenica In” che Claudio Villa, morto nel 1987 per un infarto, era un uomo un po’ birichino ma mai traditore.

Patrizia Baldi è diventata nota come l’ultima moglie di Claudio Villa e madre delle sue figlie, Andrea Celeste e Aurora.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.