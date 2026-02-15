Passi avanti per l’Alta Velocità Napoli-Bari | attivata la seconda tratta ripresi i collegamenti tra la Puglia e Roma

Da foggiatoday.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opera ferroviaria tra Napoli e Bari ha fatto un passo avanti: questa mattina è stata attivata la seconda tratta dell’Alta Velocità, rendendo possibile il riavvio dei collegamenti tra la Puglia e Roma. A partire da oggi, i treni tra le due regioni sono tornati in funzione, migliorando i tempi di viaggio e facilitando gli spostamenti. In particolare, sono ripresi i collegamenti sulla linea che collega Caserta, Benevento e Foggia, offrendo una soluzione più rapida per chi si sposta tra queste città.

Da questo pomeriggio sono ripresi i collegamenti lungo la linea ferroviaria tra la Puglia e Roma. Tornano, dunque, a viaggiare anche i treni sulla linea Caserta-Benevento-Foggia. E questa è la prima buona notizia, la seconda è il nuovo traguardo per la linea Alta VelocitàAlta Capacità Napoli-Bari. Con l’attivazione del doppio binario, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato il lotto Cancello-Frasso Telesino-Dugenta, seconda tratta attivata dopo la Bovino-Cervaro. La nuova tratta a doppio binario, lunga circa 18 chilometri, attraversa la Galleria di Monte Aglio per circa 4 chilometri e comprende otto viadotti; nell’ambito dell’intervento sono stati eliminati 13 passaggi a livello.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Ancora sabotaggi sull’Alta velocità, cavi bruciati sulla tratta Roma Napoli

Un atto di sabotaggio ha causato il danneggiamento dei cavi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, bloccando il traffico.

Nuovi passi avanti per la rete ciclabile: potenziamento e collegamenti in città

ecco che in città si muovono i lavori per rafforzare la rete ciclabile.

