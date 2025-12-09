La sostenibilità arriva a scuola | al via Talento Verde il nuovo progetto di Coldiretti

Novaratoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unire scuola, natura e responsabilità. É questo l'obiettivo di "Talento Verde", il nuovo progetto promosso da Coldiretti Novara-Vco, in collaborazione con l'istituto Bonfantini di Romagnano Sesia. Ideatore dell'iniziativa è il socio Coldiretti Mauro Didò, dell'omonima floricoltura di Gozzano. Il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

