Le mense scolastiche si trasformano | l’alta cucina entrerà a scuola

Le mense scolastiche stanno vivendo una significativa trasformazione, introducendo piatti di alta qualità e un'attenzione crescente alla salute e al benessere degli studenti. Questa evoluzione mira a offrire pasti più equilibrati e gustosi, valorizzando l’importanza di un’alimentazione corretta anche durante il momento del pranzo scolastico. Un cambiamento che mira a migliorare l’esperienza alimentare dei ragazzi, promuovendo abitudini sane e consapevoli fin dalla giovane età.

Nell'immaginario collettivo, le mense non sono esattamente sinonimo di qualità. Tutti ricorderanno le disgustose avventure tragicomiche risalenti a tempi antichi quando, affamati dopo ore di noiose lezioni alle elementari o alle medie, ci presentavamo in refettorio. Avremmo mangiato qualsiasi cosa in quel momento. Eppure, puntualmente, la fame svaniva, sostituita dal voltastomaco per piatti alla meglio scotti, alla peggio contenenti «ospiti sgraditi». Ma un nuovo progetto potrebbe cambiare questa percezione negativa delle mense scolastiche. Cottura in depressione, vapore controllato, salamoia per i vegetali.

