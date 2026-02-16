Partita Iva solo sulla carta | mezzo milione di italiani lavora come un dipendente ma con meno diritti

Circa 494 mila italiani lavorano come dipendenti, ma in realtà sono titolari di una partita Iva. Questi lavoratori fatturano regolarmente e inviano parcelle ai clienti, ma allo stesso tempo entrano in ufficio alle stesse ore dei colleghi assunti con contratto. Usano gli strumenti aziendali e seguono le stesse procedure, anche se non godono di tutti i diritti dei dipendenti ufficiali. Un esempio concreto di questa situazione si può vedere nei settori dei servizi e del commercio, dove molti svolgono le stesse mansioni dei colleghi con un contratto stabile.

Sono 494 mila. Hanno una partita Iva, fatturano, emettono parcelle. Poi entrano in ufficio alla stessa ora dei colleghi assunti, usano gli strumenti dell'azienda, rispettano procedure e gerarchie. L'Inapp, nel Policy Brief n. 37 di gennaio 2026, applica ai dati dell'Indagine Inapp-Plus 2024 la categoria ILO dei "dependent contractor": rappresentano il 18,5% dei 2,6 milioni di autonomi senza dipendenti, il 2,1% degli occupati, il 9,8% degli indipendenti. Autonomi sulla carta. La definizione è tecnica ma le conseguenze sono concrete. Lavoratori senza personale che dipendono quasi esclusivamente da un committente e hanno margini ridotti su compensi, tempi, strumenti.