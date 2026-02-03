Carta d' identità fatta con l' intelligenza artificiale per incassare l' assegno unico | truffa da un milione e mezzo

Una truffa da un milione e mezzo scoperta dalla Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani. Gli investigatori hanno smascherato un sistema che usava una carta d’identità falsa creata con l’intelligenza artificiale e due certificati ad hoc. Con questi documenti falsi, l’Inps ha versato l’assegno unico a famiglie inesistenti. La truffa ha coinvolto diversi soggetti e ha fatto emergere come sia facile usare tecnologie avanzate per frodare lo Stato.

A idearla e portarla avanti sarebbero state quattro persone, che avrebbero intascato le somme erogate a favore di 59 donne mai davvero esistite

