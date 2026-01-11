Ci serve mezzo milione di euro L' organizzazione della Flotilla batte cassa ma non solo per le navi

L'organizzazione della Flotilla si sta mobilitando per raccogliere circa mezzo milione di euro, non solo per le navi, ma anche per sostenere le attività collegate. Dopo settimane di attenzione mediatica, l'iniziativa prevede il lancio della nuova Flotilla nei prossimi mesi, probabilmente tra marzo e aprile. Questa raccolta fondi è fondamentale per garantire il successo dell’intera operazione.

Da settimane è partito il tam tam mediatico per la partenza della nuova Flotilla, che è prevista nei prossimi mesi, presumibilmente marzo o più realisticamente aprile. È stata annunciata come la missione civile più partecipata di sempre: si parla di 3mila imbarcati e di 100 barche che sono pronte a raggiungere Gaza, ovviamente consapevoli che verranno bloccati dalla marina israeliana, condotti nello Stato ebraico, lì arrestati e poi rimpatriati. Nulla di diverso rispetto a quanto già accaduto nelle volte precedenti. Ma ci riprovano e ora chiedono anche soldi per questa missione, con un obiettivo specifico: 500mila euro, che vengono chiesti per " dare il via alla prossima missione ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

