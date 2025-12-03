Entain Italia celebra la quarta edizione del Csr Award protagonisti di sport e inclusione sociale
Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Si è tenuta oggi, presso l'Auditorium dell'Ara Pacis a Roma, la quarta edizione del Csr Award, l'iniziativa di Entain Italia dedicata ai progetti di inclusione sociale capaci di generare valore reale per le persone e le comunità, grazie alla collaborazione fra istituzioni, aziende e comunità locali. L'edizione 2025 si è aperta con la tavola rotonda, dal titolo “Co-progettare per creare valore: l'alleanza tra istituzioni, impresa e territorio”, con la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, sportivo e del terzo settore, tra cui Andrea De Maria, Deputato del Partito Democratico - Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, Rocco Giorgianni, Senior Manager Public Affairs & Sustainability AC Milan, Stefano Gobbi, Responsabile terzo settore e innovazione di Sport e Salute, Giuseppe Incocciati, Consigliere del Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, Camera dei Deputati, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Comune di Roma, Andrea Rossi, Deputato del Partito Democratico, Commissione XIII, Giulia Russo, Dirigente della Casa circondariale di Poggioreale, Dario Marcolin, ex calciatore italiano ora allenatore e opinionista televisivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
